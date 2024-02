Europee: Prandini, senza candidati di qualità nessun peso decisionale concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle elezioni Europee, “scegliere candidati di qualità credo sia di fondamentale importanza se l’Italia vuole avere un peso concreto”. Lo ha affermato Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, a margine dell’evento organizzato da Il Giornale “100 giorni alle elezioni - Il futuro dell'Europa”, in corso al Circolo Filologico Milanese. Prandini ha proseguito sottolineando che “abbiamo ancora una rappresentanza molto debole e sicuramente le prossime elezioni ci possono far fare quello scatto in avanti per riuscire a modificare o condizionare i futuri regolamenti”. “Diversamente - ha concluso il presidente di Coldiretti - noi continueremo a lamentarci di quello che avviene, senza però avere la capacità di incidere quando questi stessi regolamenti vengono pensati e formati”. (Rem)