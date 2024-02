Governo: Piantedosi, non ha cambiato strategia gestione ordine pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì scorso, con il capo della Polizia, "ho avuto un incontro con i vertici nazionali dei sindacati confederali, nel corso del quale ho ribadito che il governo non ha cambiato la strategia di gestione dell’ordine pubblico". Lo ha ribadito il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in occasione dell’informativa urgente, nell’Aula della Camera, sui fatti avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e Firenze. "Ho espresso, inoltre, da parte di tutto il governo, la massima fiducia nei confronti delle Forze di Polizia - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Donne e uomini in divisa, servitori dello Stato e lavoratori che svolgono un ruolo fondamentale a presidio della sicurezza e della legalità, pur consapevoli dei rischi per la loro incolumità e delle possibili conseguenze del loro operato in contesti difficili. L’incontro è stata anche l’occasione per ribadire la necessità di mantenere un confronto costante con le organizzazioni sindacali sui temi di maggiore interesse".(Rin)