Turismo: Sabatini (Fd'I), buon lavoro ai nuovi vertici di Enit spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo board di Enit spa, al neo presidente Alessandra Priante e ai consiglieri, ad Ivana Jelinic e a Sandro Pappalardo che ringrazio per la costante attenzione sempre dimostrata in questi anni verso la città di Viterbo e la Tuscia. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. "Sono certo che i nuovi vertici forti della loro esperienza, sapranno svolgere il loro ruolo con impegno e competenza rendendo l'Enit un organismo sempre più strategico per lo sviluppo turistico dell' Italia e delle regioni. Come consigliere regionale del Lazio assicuro sin da subito al nuovo presidente e ai consiglieri la mia piena collaborazione", conclude.(Com)