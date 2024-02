Russia: Putin respinge accuse su schieramento di armi nucleari nello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse sul presunto schieramento di armi nucleari russe nello spazio sono necessarie a sollecitare la Federazione Russa a "negoziati favorevoli agli Stati Uniti". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante il suo discorso all'Assemblea federale (Parlamento russo). Per Putin, queste sono "accuse infondate". "Abbiamo tutte le ragioni per credere che le parole delle autorità statunitensi sul presunto interesse a negoziare con noi su questioni di stabilità strategica siano demagogia. Alla vigilia delle elezioni presidenziali statunitensi, vogliono solo mostrare ai loro cittadini e a tutti gli altri che governano ancora il mondo", ha affermato il leader russo. Secondo Putin, Washington è pronto a negoziare con la Russia "su questioni che sono vantaggiose" per gli Stati Uniti. "E dove non sono cose favorevoli, non c'è nulla da discutere. Come dicono loro stessi: business as usual", ha proseguito Putin. "Se vuoi discutere questioni di sicurezza e stabilità responsabili e importanti per l'intero pianeta, allora devi farlo solo nel loro complesso. Naturalmente, compresi tutti quegli aspetti che influenzano i nostri interessi nazionali e influenzano direttamente la sicurezza del nostro Paese - la sicurezza della Russia", ha sottolineato Putin. (Rum)