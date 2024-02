Lazio: Bertucci (Fd'I), legge sugli Its Academy in tour, prima tappa all'IIS Domizia Lucilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È l'Istituto di Istruzione superiore Domizia Lucilla, situato nel Municipio Roma XIV, la prima tappa della presentazione organizzata dal promotore Marco Bertucci - presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio - della legge sugli Its Academy. "Quella di oggi è l'inizio di un vero e proprio tour in tanti istituti della nostra Regione: presenteremo non soltanto la legge approvata dal consiglio regionale, ma anche tutte le opportunità e le proposte degli ITS Academy", spiega il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che da sempre pone il lavoro e la formazione al primo posto della sua azione politica. (segue) (Com)