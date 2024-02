Lazio: Bertucci (Fd'I), legge sugli Its Academy in tour, prima tappa all'IIS Domizia Lucilla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno strumento, quello degli Its, da valorizzare e promuovere, scopo primario della legge regionale. "Sono i numeri a confermare l'importanza degli Its Academy: alla fine dei 24 mesi previsti dal corso, sui circa 6.000 discenti che hanno utilizzato questo strumento è stato registrato l'85 per cento di occupati, con il solo 5,7 per cento di inoccupati. Numeri che certificano l'importanza di questa opportunità per i giovani, uno strumento che va ad unire formazione e mondo del lavoro", prosegue il presidente della Commissione Bilancio. Il "tour" che ha preso il via oggi è un modo per raccontare tutto quello che gli Its rappresentano, istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica nati per rispondere alla domanda delle imprese e per potenziare l'occupazione, di fatto un filo rosso che va ad unire formazione e mondo del lavoro, attraverso un'offerta formativa dinamica e qualificata. (segue) (Com)