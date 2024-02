Medio Oriente: Piantedosi, governo ha garantito piena libertà di manifestare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio anche ricordare che, in molti Paesi europei, non tutte le manifestazioni vengono permesse, mentre in Italia, il governo, fin dall’inizio del conflitto israelo-palestinese, ha garantito la piena libertà di manifestare a tutte le parti, non opponendo mai divieti e sostenendo un rilevantissimo sforzo in termini di mezzi e uomini impiegati per garantire la sicurezza". Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in occasione dell’informativa urgente, nell’Aula della Camera, sui fatti avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e Firenze. "Peraltro, per il personale in divisa, come dicevo - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -, si tratta di un impegno quotidiano non privo di rischi, tanto che nel 2023 nel corso delle manifestazioni pubbliche si sono avuti 120 feriti tra gli operatori e 64 feriti tra i manifestanti".(Rin)