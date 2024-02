Regionali: Npsi, bene scelta centrodestra in sintonia con buon governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di centrodestra ha scelto di confermare i presidenti uscenti di Piemonte, Umbria e Basilicata. "Alberto Cirio, Donatella Tesei e Vito Bardi hanno ottenuto risultati importanti nelle rispettive regioni e rappresentano un esempio di buon governo. Devono quindi continuare il proprio lavoro in sintonia con gli ottimi risultati del governo guidato dal Presidente Meloni. I Liberali e Riformisti del Nuovo Psi sono pronti a fornire tutto il contributo possibile con liste e candidati per vincere e confermare i Presidenti scelti". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del Nuovo Psi. (Com)