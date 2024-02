Lazio: assessore Sociale, progetto "Casa di Leda" prosegue con prospettive stabilità e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Casa di Leda" è un progetto sperimentale di convivenza protetta per genitori agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare con i figli minori. È attivo dal 2017, ai sensi della legge 62/2011, e vede l’Azienda pubblica di servizi alla persona "Asilo Savoia" come soggetto attuatore sulla base di un protocollo d’intesa firmato con la Regione Lazio e il Comune di Roma nel 2019. "L’obiettivo prioritario del progetto è la tutela degli interessi e dei diritti dei minori. La struttura agevola il ripristino della rete di rapporti familiari in funzione dell’equilibrato sviluppo del minore, favorendo percorsi di semi autonomia a donne con bambini dai 0 ai 10 anni, nei cui confronti l’autorità giudiziaria abbia disposto gli arresti domiciliari e risultino sprovviste di riferimento materiali e abitativi. Evitando così l’ingresso in strutture penitenziarie e garantendo il potenziamento delle funzioni genitoriali e la progressiva acquisizione di strumenti indirizzati verso l’autonomia", ha dichiarato l’assessore all’Inclusione e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, in risposta al consigliere Claudio Marotta. (segue) (Com)