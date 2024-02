Europee: Calenda, accordo con Nos per riportare giovani alla politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo costruito prima una grande rete di informazione per i giovani e poi un grande movimento giovanile per riportare i giovani alla politica. Oggi firmiamo un accordo con Nos per andare insieme alle elezioni europee e costruire un nuovo partito domani. Credo che sia un fatto positivo perché i ragazzi alle elezioni europee devono avere un ruolo fondamentale". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, che presso la sala Nassyria del Senato, ha presentato l'intesa con il fondatore di Nos (Associazione che si presenta alle Europee) Alessandro Tommasi, in vista delle elezioni. Non si tratta solo di un un accordo "per lavorare insieme per le elezioni europee" ha aggiunto Calenda, ma "l'impegno di lavorare insieme per la costruzione di un grande partito repubblicano, nel senso costituzionale, che l'Italia non ha". (Rin)