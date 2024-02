Regioni: Tidei (Iv), congratulazioni ad Aurigemma nuovo coordinatore assemblee legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprime a nome del gruppo regionale di Italia Viva "le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al presidente Aurigemma, nominato nuovo coordinatore delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome”, afferma in una nota la consigliera regionale Marietta Tidei. “Assolutamente apprezzabili le sue parole, al momento della sua nomina, sulla necessità di dare centralità alle Assemblee legislative. Mi auguro che si inizi a dare l’esempio proprio dal Consiglio regionale del Lazio che Aurigemma presiede e che in questa legislatura ha brillato per immobilismo e inconcludenza. Al netto dei provvedimenti di bilancio, sono pochissime le proposte di legge incardinate nelle commissioni e approvate in aula. Nonostante le tantissime proposte depositate dalle opposizioni, la cui discussione è stata sollecitata in più occasioni, l’attività del Consiglio è ferma. Mi auguro che il Presidente Aurigemma prenda slancio da questo suo nuovo importante incarico e renda il Consiglio regionale del Lazio un esempio di produttività per le altre regioni. La centralità va conquistata con il lavoro”, conclude Tidei.(Com)