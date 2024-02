Sace: il 'navigatore' Career Gps per orientare le carriere in azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace lancia Career Gps, sistema innovativo che mette a frutto le potenzialità delle nuove tecnologie di Intelligenza artificiale generativa per guidare i percorsi di sviluppo e crescita delle persone all'interno dell'Azienda. Career Gps - si legge in una nota - sviluppato in partnership con Accenture, società di servizi professionali che affianca le principali organizzazioni nei loro percorsi di trasformazione digitale, integra dati e algoritmi con l'obiettivo di supportare sia le Risorse Umane sia i singoli dipendenti a valorizzare le potenzialità delle risorse di Sace. Il sistema combina infatti una mappatura delle skill attuali presenti in azienda a una mappatura delle skill potenziali necessarie per lo sviluppo dell'azienda stessa consentendo a ciascun dipendente di navigare all'interno, come con un navigatore satellitare intelligente, scoprendo il proprio posizionamento, le proprie potenzialità di crescita e costruendo il proprio percorso di carriera all'interno di Sace. L'iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel percorso intrapreso da Sace con il Piano Industriale Insieme2025, verso la creazione di una Skill-Driven Organization: un modello avanzato di organizzazione aziendale che, differentemente dai sistemi gerarchici tradizionali, si fonda sule skills dei dipendenti e sui principi di apprendimento continuo e adattabilità rispetto a strutture rigide e dipartimenti isolati. (segue) (Com)