Sace: il 'navigatore' Career Gps per orientare le carriere in azienda (2)

- "A oltre un anno dal lancio del nostro piano industriale Insieme2025, arriva un ulteriore tassello della trasformazione culturale che stiamo portando avanti nel solco della sostenibilità, dell'inclusione e dell'innovazione tecnologica, per migliorare la vita delle nostre persone e per generare benessere per la collettività", ha commentato l'amministratore delegato di Sace Alessandra Ricci. "Un percorso - prosegue - che ha avuto come tappe strategiche la definizione del nostro stile di leadership Epic - Extraordinary, Passionate, Inspirational e Connective – di un'organizzazione skill-driven e del nostro nuovo modello di lavoro flessibile, Flex4Future. Tre passaggi che ci hanno consentito di riportare le persone al centro dell'organizzazione liberandole da tre barriere: dal ruolo, dallo spazio e dal tempo, permettendo a ciascuno di esprimere le proprie potenzialità e di guidare il proprio viaggio nell'azienda. Career Gps sarà uno strumento fondamentale in questa direzione e consentirà a tutti i colleghi di guidare la propria carriera, costruirsi piani di sviluppo, anche al di fuori di ruoli prestabiliti, moltiplicando le proprie skills e facendo di Sace un incubatore di professionalità del futuro". L'Intelligenza artificiale è al centro di questa iniziativa, non solo come strumento abilitante, ma come parte integrante del nuovo set di competenze mappate nel modello, con l'obiettivo di trasformare l'attuale workforce di Sace in una workforce in grado di collaborare con le nuove tecnologie di Generative AI, collocando Sace tra le aziende partecipate pubbliche più innovative in questo ambito. (Com)