Municipio Roma IX: Bedoni (Pd), solidarietà a Carla Canale vittima di atto vandalico

- Luca Bedoni, presidente del Consiglio del Municipio Roma IX, in una nota dichiara: "In rappresentanza del Consiglio del Municipio IX Roma Eur, la nostra solidarietà alla consigliera Carla Canale, vittima di un atto vandalico finalizzato all'intimidazione della sua persona". "Condanniamo tale attacco intimidatorio con forza - aggiunge - , ribadendo che nel nostro territorio tali azioni, volte a minare l'equilibrio e la serenità di un rappresentante politico, raffigurano ciò che è di più lontano dal sano rispetto democratico. Alla consigliera Canale, vice-Presidente del Consiglio Municipale, il nostro più sincero sostegno in un momento così difficile, certi che le autorità competenti individueranno al più presto i colpevoli di tale gesto. Il nostro Municipio è e sarà sempre dalla parte di chi spende fatica e impegno nell'amministrazione della città, indipendentemente dal suo pensiero che va sempre rispettato e tutelato, nel rispetto dei principi democratici", conclude Bedoni. (Com)