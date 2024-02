Ue: Congresso Ppe il 6 e 7 marzo a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 e 7 marzo, a Bucarest si svolgerà il Congresso del Partito Popolare Europeo (Ppe), che riunirà più di due mila delegati provenienti da oltre 40 Paesi, tra cui la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, capi di Stato e di governo, presidenti di partiti e commissari europei membri del Ppe. All'ordine dei lavori del Congresso, i preparativi e la strategia per le elezioni del Parlamento europeo. L'incontro è ospitato, in collaborazione con il Ppe, dal Partito nazional liberale (Pnl) - al governo in Romania - e al Partito socialdemocratico. Bucarest ha già ospitato un congresso dei Popolari Europei nel 2012. (Rob)