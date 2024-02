Viminale: Piantedosi, nessuno ha interesse a alzare livello tensione durante manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno ha interesse ad alzare il livello di tensione durante le manifestazioni e men che mai il Viminale che, insieme a tutti gli appartenenti alle Forze dell’ordine, ha come obiettivo prioritario e missione fondamentale che ogni evento si svolga in maniera pacifica indipendentemente dalle motivazioni e dai contenuti delle iniziative". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in occasione dell’informativa urgente, nell’Aula della Camera, sui fatti avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e Firenze. (Rin)