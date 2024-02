Imprese: Zuckerberg incontra il presidente della Corea del Sud Yoon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Zuckerberg in Corea del Sud è la seconda tappa di un viaggio in Asia che ha già portato l'ad di Meta in Giappone, dove questa settimana ha incontrato il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Secondo anticipazioni della stampa sudcoreana, Zuckerberg potrebbe discutere un partenariato tra Meta e il colosso coreano dei semiconduttori Samsung Electronics in merito a chip per l'intelligenza artificiale (IA) e altre questioni riguardanti l'IA generativa. A Seul Zuckerberg dovrebbe incontrare infatti il presidente di Samsung Lee Jae-young, con cui già si era confrontato in occasione della sua precedente visita nel 2013. Il viaggio di Zuckerberg in Asia si concluderà con una sosta in India (Git)