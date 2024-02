Padova: sequestrate duemila confezioni di prodotti alimentari privi di etichettatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guardia di finanza comando provinciale di Padova ha posto sotto sequestro oltre 2.000 confezioni e 350 chili di prodotti alimentari, tra carne (suina, avicola e bovina), derivati del latte, prodotti vegetali e integratori alimentari, appartenenti a diversi operatori economici, distribuiti con etichettatura errata o assente. I controlli eseguiti dai militari della compagnia di Piove di Sacco hanno permesso di accertare, oltre a numerose violazioni di carattere amministrativo alla normativa igienico-sanitaria (a titolo esemplificativo, celle frigorifere in condizioni igieniche non adeguate e/o assenza del manuale di autocontrollo Haccp) e sul commercio (assenza di esposizione della licenza e/o S.c.i.a., assenza d'indicazione dei prezzi di vendita e degli orari di apertura al pubblico, utilizzo di sistemi di pesatura della merce non conformi, ecc.), che la merce, del valore commerciale di 20 mila euro circa, veniva posta in vendita o somministrata con modalità non idonee e in carenza di ogni indicazione sulla tracciabilità prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia. Alcuni prodotti sono stati rinvenuti con un lista ingredienti non corrispondente alla realtà. In un circolo sportivo, presso un'attività commerciale, sono stati rilevati due lavoratori in nero. (Rev)