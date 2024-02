Russia: Putin, in 2023 numero persone sotto soglia di povertà sceso a 13,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di russi che vivono al di sotto della soglia di povertà alla fine del 2023 è sceso a 13,5 milioni di persone. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso del suo discorso all'Assemblea federale (Parlamento russo). Per Putin, il tasso rimane comunque "molto alto". "Nei prossimi sei anni dobbiamo raggiungere una crescita sostenibile dei tassi di natalità", ha sottolineato il presidente, spiegando che il governo "deve prendere nuove decisioni in merito". Uno dei problemi principali che la Russia deve affrontare per raggiungere questo scopo, ha proseguito il leader russo, è il basso reddito della popolazione, comprese le famiglie numerose. "Nel 2000, oltre 42 milioni di persone erano al di sotto della soglia di povertà in Russia. Da allora, la situazione è davvero cambiata, è cambiata radicalmente. Alla fine dello scorso anno, il numero di persone al di sotto della soglia di povertà è sceso a 13,5 milioni", ha ricordato Putin. Inoltre, secondo il presidente, "bisogna lavorare per rendere più accessibili gli alloggi in fase di costruzione per le famiglie". (Rum)