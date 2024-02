Torino: Piantedosi, grazie a Mattarella per solidarietà ad agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi di governo, in primis il presidente del Consiglio dei ministri, e tutti gli esponenti politici che hanno manifestato apprezzamento e fiducia verso l’operato delle Forze di Polizia. Rivolgo, inoltre, un sentito ringraziamento, a nome di tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia, al presidente della Repubblica per la solidarietà espressa agli agenti della Polizia di Stato che ieri, a Torino, mentre svolgevano un servizio connesso al rimpatrio di un immigrato, pluricondannato per gravissimi reati, sono stati vittime di una violenta aggressione da parte di un nutrito gruppo di anarchici". Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in occasione dell’informativa urgente, nell’Aula della Camera, sui fatti avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e Firenze. "Lo ringrazio anche per aver ribadito, sia a me che al capo della Polizia, la piena fiducia e vicinanza nei confronti della Polizia di Stato", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo.(Rin)