Russia: Putin, aspettativa di vita ha superato i 73 anni

- L'aspettativa di vita in Russia ha superato i 73 anni. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin parlando all'Assemblea federale (Parlamento russo). "Siamo tornati al livello precedente alla pandemia di coronavirus", ha sottolineato il capo dello Stato. "Entro il 2030, l'aspettativa di vita in Russia dovrebbe essere di almeno 78 anni, e in futuro, come avevamo pianificato, dobbiamo raggiungere il livello di 80 anni e ancora di più", ha proseguito Putin. (Rum)