Russia: Putin, 760,4 milioni di euro entro 2030 a regioni con tasso natalità basso

- Le regioni della Russia con un tasso di natalità inferiore alla media del Paese riceveranno assistenza per un importo di almeno 75 miliardi di rubli (760,4 milioni di euro) entro la fine del 2030. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando all'Assemblea federale (Parlamento russo). "Propongo di aiutare ulteriormente gli enti territoriali della Federazione, dove il tasso di natalità è inferiore alla media russa. Ciò è particolarmente importante per la Russia centrale e il nord-ovest", ha spiegato il presidente. "Entro la fine dell'anno 2030, invieremo almeno 75 miliardi di rubli a queste regioni in modo che i governi locali possano aumentare i loro programmi di sostegno familiare", ha detto Putin, sottolineando che i fondi inizieranno ad arrivare dal prossimo anno. (Rum)