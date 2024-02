Pisa: Piantedosi, ho condiviso pienamente parole Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho condiviso pienamente le parole pronunciate dal presidente Mattarella all’indomani degli scontri di Pisa. Come il capo dello Stato, sono convinto anch’io che l’autorevolezza delle Forze di Polizia non si nutre dell’uso della forza". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in occasione dell’informativa urgente, nell’Aula della Camera, sui fatti avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e Firenze. "Questa autorevolezza si fonda sul sacrificio di centinaia di caduti nella lotta al terrorismo e alla criminalità, nella leale difesa delle istituzioni democratiche anche negli anni più bui della Repubblica, nella capacità di accompagnare con equilibrio e professionalità lo sviluppo della società italiana - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Una storia che merita il rispetto e la riconoscenza da parte di tutti". (Rin)