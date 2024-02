Vicenza: riaperte al traffico tutte le strade comunali dopo maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Vicenza ha annunciato che tutte le strade comunali sono percorribili. Sono state riaperte al traffico anche le tre che erano ancora chiuse perché piene di acqua. "Il Coc, Centro operativo comunale, in collaborazione con la protezione civile regionale sta organizzando l'attività di svuotamento degli edifici che hanno subito allagamenti - si legge in una nota -. I cittadini interessati sono invitati a fotografare il materiale danneggiato, prima di smaltirlo, in modo da conservarne traccia in attesa di avere indicazioni circa l'iter per la richiesta di ristoro dalla Regione del Veneto. Vanno conservati anche gli scontrini e le ricevute di eventuali spese sostenute". (Rev)