Sri Lanka: inflazione cala al 5,9 per cento a febbraio

- L'indice dei prezzi al consumo di Colombo, un indicatore chiave del tasso di inflazione nello Sri Lanka, è calato al 5,9 per cento a febbraio rispetto al 6,4 per cento del mese precedente. Lo ha comunicato oggi il dipartimento di statistica singalese, secondo cui i prezzi degli alimenti hanno registrato però una leggera accelerazione, con un'inflazione del 3,5 per cento rispetto al 3,3 per cento di gennaio. Il prezzo dei generi non alimentari, invece, è cresciuto del 7 per cento, 9 decimi di punto in meno rispetto a gennaio. (Inn)