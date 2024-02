Sardegna: Solinas, fatto fuori da un'operazione di palazzo, sereno per risultati ottenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fuori per un'operazione di palazzo. Così Christian Solinas, 47 anni, presidente uscente della Regione e segretario del Psd'Az, in un'intervista pubblicata sull'edizione odierna del quotidiano L'Unione Sarda. "Conosco la politica - ha detto Solinas - so che gli equilibri cambiano, le esigenze di rappresentatività anche, possono nascere nuove esperienze. Ma esiste una grammatica non scritta di comportamenti e modi che è stata polverizzata da un'operazione di palazzo. E la cosa più fastidiosa è stato il tentativo infantile di scindere le responsabilità fra Consiglio e Giunta". Il governatore uscente ha fatto sulla sua gestione e sulle critiche ricevute. Solinas non nasconde il disappunto per quanto accaduto, ma si mostra sereno e fiero dei risultati ottenuti. “Ho firmato l'accordo sulle entrate più vantaggioso per la Sardegna così come quello sugli accantonamenti – ha spiegato - Abbiamo distribuito ai Comuni una valanga di soldi per rallentare davvero lo spopolamento. Abbiamo avuto cento milioni per l'insularità, 400 per il pregresso. Godiamo della compartecipazione al gettito Irpef e Iva. L'Istituto Tagliagambe ha certificato che il reddito medio dei sardi è cresciuto del 10 per cento, terza miglior performance in Italia. Fitch, una delle tre grandi agenzie mondiali, ha confermato per la Regione Sardegna un rating più alto di quello dello Stato a cui appartiene”. (segue) (Rsc)