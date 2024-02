Sardegna: Solinas, fatto fuori da un'operazione di palazzo, sereno per risultati ottenuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla sua presunta latitanza dal Consiglio regionale, Solinas ha precisato che “ho lavorato per sedici ore al giorno. Questa dei lavori rallentati dall'assenza del presidente della Giunta è una lettura folle. L'ordinamento prevede che ci sia un presidente del Consiglio che si occupa della funzione legislativa mentre a me spettava un compito esecutivo. È una falsa rappresentazione della realtà fatta soprattutto dal M5S”. Inoltre, il presidente della Regione uscente ha messo in evidenza il fatto di aver sempre “cercato un dialogo costruttivo pur nella distinzione dei ruoli. Se ritenevo che una proposta fosse utile per la Sardegna, non ne ho mai fatto una questione di colore”. Sulla sanità, uno dei temi in cui l'operato della Giunta uscente è stato oggetto di feroci critiche, Solinas ha ricordato che “appena mi sono insediato, abbiamo bandito concorsi per 1867 posti. Siamo arrivati al collo di bottiglia di decenni di numero chiuso nelle Facoltà di Medicina. Se cerco cento anestesisti, se ne presentano dieci. Così pure per gli infermieri professionali, i medici di famiglia e via elencando. Oggi le cose sono cambiate ma per vedere i risultati del cambiamento ci vorranno più di dieci anni” Quanto alle liste d'attesa, Solinas ha spiegato che “erano enormi già quando siamo arrivati. E poi magari ci siamo dimenticati che c'è stato il Covid con tutto quello che ha voluto dire”. (Rsc)