Energia: Di Foggia (Terna), collegamenti sottomarini e interconnessioni base futuro sostenibile

- La sicurezza di un Paese “é strettamente correlata alla sua indipendenza energetica. Le opere che Terna ha pianificato e realizzerà, come i grandi collegamenti sottomarini in territorio nazionale (Tyrrhenian Link e Adriatic Link) e le interconnessioni con l'estero (Grecia, Tunisia, fra le altre), saranno la base per un futuro sicuro e sostenibile”. Lo ha affermato Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, intervenendo al convegno “Indipendenza energetica dal 2050. La parola alle imprese: come riuscirci”, organizzato da Forza Italia alla Camera dei deputati. Inoltre, ha aggiunto, “realizzeremo e gestiremo un portale digitale che assicurerà una programmazione efficiente e coordinata delle infrastrutture di rete, degli impianti rinnovabili e degli accumuli”. (Rin)