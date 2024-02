Centrosinistra: Calenda, non ho cambiato idea su Conte, è un populista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che ho dichiarato - aggiunge - è che non continueremo a sostenere candidati terzi. Dopo sei elezioni regionali c'è una lezione che va imparata: il sistema elettorale a un turno unico non consente una candidatura terza. Sosteniamo D'Amico in Abruzzo esattamente come facciamo con Occhiuto, in Calabria, che è un bravo governatore liberale, moderato, europeista. Questo è il criterio su cui decidiamo e decideremo: competenza, onestà e valori democratici. Basta candidature di testimonianza". Conte dice che Azione non sostiene D'Amico: "Ha detto l'ennesima fesseria. Azione è lì con la propria lista così come Italia viva. E che Renzi e Conte facciano a gara a smentire ciò che è evidente è ridicolo. Non si possono raccontare balle agli elettori. Se c'è un candidato bravo e indipendente lo si sostiene, e questo vale con una coalizione di centrosinistra come di centrodestra", conclude Calenda. (Rin)