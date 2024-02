Pakistan: Assemblea nazionale si insedia tra proteste Pti, eleggerà primo ministro il 4 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento per la giustizia del Pakistan è il partito dell’ex premier Imran Khan, attualmente in carcere, con tre condanne e altri procedimenti a carico, da lui contestati come una persecuzione giudiziaria con motivazioni politiche. Il Pti ha presentato i suoi candidati come indipendenti dopo essere stato privato dalla Commissione elettorale del simbolo della mazza da cricket, sport di cui il suo leader è stato un campione, provvedimento motivato dal mancato adempimento di norme di democrazia interna. Il Pti, che ha definito le elezioni una “frode”, ha firmato un accordo col Consiglio sunnita unito (Sic), un’alleanza di partiti musulmani e religiosi, per cercare di ottenere parte dei seggi assegnati nell’ambito della ripartizione delle quote proporzionali. La Commissione elettorale deve decidere in merito all’assegnazione dei seggi riservati. (Inn)