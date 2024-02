Bosnia-Montenegro: ministero Esteri Sarajevo invia nota di protesta per incontro tra Dodik e Mandic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Bosnia Erzegovina ha inviato una nota di protesta al pari ministero del Montenegro in seguito all'incontro di Podgorica tra il presidente del Parlamento montenegrino Andrija Mandic e il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik di due giorni fa. Lo riporta il sito web informativo "Klix" secondo cui il ministero bosniaco nella nota evidenzia che nei locali dove si è tenuta la conferenza stampa seguita all'incontro, "non sono state esposte le bandiere dello Stato della Bosnia Erzegovina, ma solo del Montenegro e della Repubblica Srpska". "Con ciò il presidente del Parlamento montenegrino ha espresso una diretta mancanza di rispetto nei confronti dello Stato della Bosnia Erzegovina e delle sue istituzioni e, in un certo senso, ha cercato di equiparare l'entità serba allo Stato centrale", riporta la nota. (segue) (Seb)