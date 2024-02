Prysmian: Cda presenta lista candidati per rinnovo, Gori presidente, Battaini Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Prysmian ha deliberato all'unanimità di presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti, che si terrà il 18 aprile 2024, la propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026. Francesco Gori è candidato alla carica di presidente, mentre Massimo Battaini è candidato alla carica di Amministratore delegato. I candidati inclusi nella lista del Cda sono stati scelti dal Consiglio di amministrazione a seguito di un processo di selezione gestito dal comitato Remunerazioni e Nomine, assistito dal Lead Independent Director a garanzia dell'indipendenza del processo e con il supporto di una primaria società di consulenza internazionale. Il processo è stato condotto in linea con le best practice di mercato e in conformità con la normativa applicabile. I candidati sono stati selezionati in coerenza con la Politica di composizione del Consiglio di amministrazione di Prysmian, contenente anche la Board Skill Matrix e il processo da seguire, approvata dal Consiglio uscente e pubblicate a novembre 2023. La lista del Cda comprende candidati in possesso di un mix di competenze ed esperienze che consentiranno loro di valutare e gestire le sfide aziendali, il contesto strategico e i principali rischi a cui è esposta Prysmian. (segue) (Com)