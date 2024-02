Prysmian: Cda presenta lista candidati per rinnovo, Gori presidente, Battaini Ad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista del Cda: è composta da dodici candidati, il 75 per cento dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza raccomandati dal Codice di Corporate Governance; è composta per due terzi da amministratori uscenti al fine di garantire stabilità ed efficacia nella gestione della società e nell’attività dei Comitati endoconsiliari; presenta un adeguato livello di diversità di esperienze e competenze in linea con la Board Skill Matrix adottata dal Consiglio di Amministrazione; ha due candidati che, se nominati, saranno qualificati come amministratori esecutivi; valorizza un ampio spettro di diversità, ivi incluso l'equilibrio di genere (50 per cento). La lista del Cda è composta dai seguenti candidati che hanno già informalmente manifestato la loro disponibilità alla candidatura: Jaska Marianne de Bakker, indipendente; Francesco Gori, indipendente, candidato alla carica di presidente; Massimo Battaini, candidato alla carica di Amministratore delegato; Ines Kolmsee, indipendente; Valerio Battista, candidato alla carica di vicepresidente; Annalisa Stupenengo, indipendente; Pier Francesco Facchini, executive; Tarak Bhadresh Mehta, indipendente; Emma Marcegaglia, indipendente; Richard Keith Palmer, indipendente; Barbara Cominelli, indipendente; Mei Mei Chow, indipendente. I candidati proposti sono in possesso delle caratteristiche personali necessarie allo svolgimento efficace del proprio ruolo a livello di Consiglio di amministrazione. Ciò include la capacità di gestire situazioni complesse, costruire relazioni su vari livelli, garantire indipendenza di giudizio, rispettare la diversità dei ruoli, sostenere l'integrità e dedicare il tempo e l'impegno necessari per svolgere il proprio incarico. (segue) (Com)