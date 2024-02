Prysmian: Cda presenta lista candidati per rinnovo, Gori presidente, Battaini Ad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È confermata la presenza all’interno della lista del Cda dell'Amministratore delegato uscente, Valerio Battista, per il quale sarà proposta la nomina a vicepresidente senza l'attribuzione di ulteriori cariche o ruoli esecutivi e con un compenso coerente con quello degli altri amministratori. Il Consiglio di amministrazione ritiene che la sua presenza garantisca la giusta continuità e rifletta al meglio la prospettiva di tutti gli stakeholder, e che Battista potrà continuare a sostenere Prysmian nel suo nuovo ruolo. "È stato per me un onore, come presidente del Consiglio di amministrazione, essere alla guida di Prysmian in questi anni in cui la società ha superato con successo importanti sfide e conseguito una crescita significativa", ha dichiarato Claudio De Conto, presidente del Consiglio di amministrazione di Prysmian, che ha aggiunto: "Vorrei ringraziare i membri del Consiglio, del Collegio sindacale, il management team e tutti i dipendenti del gruppo Prysmian per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni e sono certo che il nuovo consiglio supporterà il management nell'intento di cogliere le migliori opportunità derivanti dalla transizione energetica e dalla trasformazione digitale. A nome di tutti i membri del Consiglio vorrei infine rivolgere un ringraziamento speciale a Valerio Battista che per 22 anni ha guidato e portato Prysmian a essere un’eccellenza mondiale nel settore in cui opera”. (Com)