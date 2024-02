Germania: capo Stato maggiore Marina difende equipaggio fregata "Hessen"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Marina tedesca, il viceammiraglio Jan Christian Kaack, ha difeso l'equipaggio della fregata "Hessen", che nel Mar Rosso ha lanciato due missili antiaerei contro un drone Reaper degli Stati Uniti. In particolare, Kaack ha dichiarato: "La procedura è stata da manuale, il drone era stato chiaramente classificato come ostile". Il viceammiraglio ha aggiunto che si sarebbe comportato "esattamente come il comandante" della "Hessen" che ha dato l'ordine di aprire il fuoco, il capitano di fregata Volker Kuebsch.(Geb)