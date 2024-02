Sardegna: Salone delle Botteghe Sassari, torna il laboratorio artigiano di tessitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A Sassari torna il laboratorio artigiano di tessitura a telaio all'interno del "Salone delle Botteghe", l'area espositiva del "Padiglione Tavolara" del capoluogo turritano.Previsto per sabato 2 marzo, con inizio dalle 11 organizzato da Confartigianato Sassari, mostrerà ai partecipanti alcuni segreti della lavorazione tradizionale sarda, sotto la guida sapiente dell'artigiana tessile di Nule Valeria Masala. La Maestra, con il suo telaio, condurrà giovani e adulti alla conoscenza delle tecniche utili a conoscere meglio quest'attività e degli oggetti che possono essere creati. Come tutte le attività manuali sarde, anche la tessitura è molto versatile; questa consente di svolgere numerose lavorazioni attraverso tecniche antiche dell'uso dei telati, utilizzando materiali tradizionali come i filati di lana e cotone, per realizzare manufatti tessili come tappeti, coperte, tovaglie, tende e altro ancora. Con quest'appuntamento, quindi, continua il ciclo di attività dedicate alle artigiane e agli artigiani, che vedono l'alternarsi di numerosi laboratori come, per esempio, quello del mosaico con il vetro o della ceramica con l'uso dell'argilla bianca.