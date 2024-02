© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio pensiero va alle persone che affrontano la sofferenza, alle famiglie e ai volontari che le aiutano a non sentirsi sole. Grazie di cuore al personale sanitario e a tutti coloro che sono impegnati nella ricerca scientifica sulle malattie rare". Lo scrive su X (ex Twitter) il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata mondiale sulle malattie rare. (Rin)