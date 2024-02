Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNENell'ambito dell'evento “Milano Circolare 2024”, l'assessora allo Sviluppo Economico con delega a Moda e Design, Alessia Cappello, incontra in un inedito dialogo a tre la presidente del Salone del Mobile. Milano, Maria Porro, e il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa. Un'occasione per confrontarsi e discutere insieme di moda, design e circolarità.Base Milano, via Bergognone, 34 (ore 11:30)Presentazione della mostra "Exposure. Arte, culture, moda dentro e fuori la vetrina", che avrà luogo nelle sale del museo dal 1 marzo all'8 settembre 2024.Auditorium del Mudec, via Tortona, 56 (ore 12:30)Si riunisce il consiglio comunaleMunicipio 5, viale Tibaldi, 41 (ore 18:30)CITTÀ METROPOLITANAFirma del Protocollo tra la Città metropolitana di Milano, il Comune di Milano e i Comuni metropolitani per la costituzione della consulta dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.Palazzo Isimbardi (ore 14:30)REGIONEL'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, è presente alle celebrazioni della festa della 'Madonna delle Lacrime' - Santa Messa del Miracolo.Santuario della Madonna delle Lacrime, via Galliari Treviglio/BG (ore 8)L'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, visita l'Università Vita-Salute San Raffaele. È la terza tappa del 'tour' fra gli Atenei lombardi.Università Vita-Salute San Raffaele, via Olgettina (ore 9:40)Gli assessori Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Guido Guidesi (Sviluppo economico) e, in videoconferenza, l'assessore Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) intervengono al convegno To bim or not to build? Il Bim nelle opere pubbliche: il percorso lombardo verso la gestione informativa digitale delle costruzioni".Palazzo Lombardia auditorium Testori, (ore 9:45)L'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, è all'Ufficio territoriale della Regione Lombardia (Utr) di Cremona, con videocollegamento con la sede di Mantova, per la quarta tappa del tour La Lombardia delle Comunità energetiche rinnovabili.Ufficio territoriale della Regione Lombardia, via Dante, 136 Cremona (ore 10:30)Il presidente Attilio Fontana, e l'assessore regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, intervengono all'inaugurazione della Connessione nuovo ponte sul Fiume Po con viadotto golenale.via Molinara, 57/a - Bagnolo San Vito/MN (ore 11)Gli assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Francesca Caruso (Cultura) insieme al presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna, inaugurano alla stazione di Varese, il quinto totem Openstage.stazione di Varese Nord, Piazzale Trento, Varese (ore 11)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, vista la Fondazione TOG, onlus milanese che offre cure specialistiche ai bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche.Fondazione TOG, via Livigno, 1 (ore 11:30)L'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, è presente al sopralluogo nel cantiere AV/AC Brescia Est-Verona-Lonato Est. Intervengono, tra gli altri, Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Maria Rosaria Laganà, Prefetto di Brescia; Guido Malinverno, sindaco di Desenzano del Garda; Franco Lombardi, presidente Cepav due; Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale RFI e Vincenzo Macello, commissario straordinario di Governo dell'opera e vicedirettore generale Operation RFI.via Vicina Desenzano del Garda/BS (ore 15)L'assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, partecipa, a Mantova, alla presentazione "Percorsi culturali tra arte, fede e cultura. Recupero, valorizzazione e inclusività del patrimonio ecclesiastico diocesano". Tra gli interventi della presentazione, quelli dei Progetti emblematici, ovvero quelli sostenuti dalla Regione con Fondazione Cariplo.Palazzo Vescovile, piazza Sordello, 15 Mantova (ore 16)VARIECybersecurity summit 2024Hotel NH Collection Milano CityLife, Via Colleoni, 14 (ore 9)Evento organizzato da Il Giornale "100 giorni alle elezioni - Il futuro dell'Europa". Intervengono, tra gli altri: Gregorio De Felice (Chief Economist Intesa Sanpaolo); Ettore Prandini (Presidente Coldiretti); Letizia Moratti (Presidente della Consulta nazionale di Forza Italia); il vicepremier e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani; il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.Circolo Filologico Milanese, via Clerici, 10 (ore 9)Conferenza stampa di presentazione del programma della “Giornata dei Giusti 2024” che sarà celebrata il 6 marzo presso il Parco Monte Stella di Milano. Intervengono: Gabriele Nissim presidente della Fondazione Gariwo; Helena Savoldelli e Joshua Evangelista redazione GariwoMagNuova sede di Fondazione Gariwo, via Manzoni, 12 (ore 11:30)Saipem Media Briefing: Risultati preconsuntivi consolidati 2023 e aggiornamento della strategia industriale.Conference call (ore 12:30)Seminario, con reading concert finale, “Per terra, per mare: la criminalità organizzata tra la Lombardia e il Mediterraneo” sul tema della gestione dei rifiuti in Lombardia promosso da CGIL Lombardia, Cgil Milano e Cross-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata. Partecipano: Angela Mondellini, Segretaria Cgil Lombardia; Sergio Cannavò, Responsabile Centro di azione giuridica di Legambiente Lombardia; Cesare Giuzzi, giornalista del Corriere della Sera e Nando Dalla Chiesa, professore ordinario dell'Università degli Studi di Milano. Coordina i lavori Elena Dorin, Segretaria Cgil MilanoCamera del lavoro, Corso di Porta Vittoria, 43 (ore 14)Evento "L'Intelligenza Artificiale tra leggi, settori, nuovi servizi e nuove competenze: il futuro è qui" organizzato da Asseprim.Confcommercio, corso Venezia, 47 (ore 14)Sopralluogo al cantiere dell’AV/AC Brescia Est-Verona, che rientra fra le opere finanziate dal PNRR. Sono presenti Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Maria Rosaria Laganà, Prefetto di Brescia; Attilio Fontana. Presidente Regione Lombardia; Guido Malinverno, Sindaco di Desenzano del Garda; Franco Lombardi, Presidente Cepav due; Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale RFI e Vincenzo Macello, Commissario Straordinario di Governo dell’opera e Vicedirettore Generale Operation RFI.Cantiere Cepav 2 (Desenzano del Garda/ Bs (ore 14:30)Inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia.Via Marina, 5 (ore 16:45)Mostra-evento dei Dipartimenti di Architettura e Studi urbani e di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano con Nolostand Fiera Milano.Politecnico di Milano Campus Bovisa - via Candiani 72, Laboratorio LaST (ore 17:30)Presentazione dell'ultimo libro di Matteo Renzi “Palla al centro”.Museo del Violino-Auditorium Arvedi, Piazza Guglielmo Marconi 5 Cremona (ore 18) (Rem)