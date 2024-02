Spagna: a febbraio -0,6 per cento inflazione su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio, l'inflazione in Spagna è aumentata dello 0,3 per cento rispetto a gennaio, ma ha ridotto il tasso su base annua di sei decimi di punto, attestandosi al 2,8 per cento, grazie al calo dei prezzi dell'elettricità e alla stabilità dei prezzi dei generi alimentari. Si tratta del livello più basso dallo scorso agosto quando si era attestata al 2,6 per cento. È quanto emerge dai dati provvisori pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) in attesa di quelli definitivi del 14 marzo.(Spm)