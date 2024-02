Ucraina: consigliere presidenziale russo Medinskij, pronti a nuovi negoziati in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione russa è pronta a recarsi in Turchia per negoziare con la controparte ucraina se giungerà una chiara disposizione in merito dal Cremlino. Lo ha detto al canale Telegram russo "Shot" il consigliere presidenziale russo, Vladimir Medinskij, che aveva presieduto la delegazione russa a Istanbul nel corso dei colloqui con Kiev svoltisi nel 2022. "Se ci daranno l'ordine, ci andremo", ha detto Medinskij, commentando la dichiarazione del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, secondo cui Ankara sarebbe pronta a fornire nuovamente una piattaforma per i negoziati tra Russia e Ucraina. (Rum)