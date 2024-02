Regionali: Paita (Iv), il Pd si è grillinizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho dubbi sul fatto che il dato sardo rafforzerà l'asse Pd e Movimento 5 stelle. Nel senso che il Pd sarà ancora più grillinizzato. Una prospettiva triste per i riformisti del Pd". Lo dice la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita in una intervista a "Il Secolo XIX". "Questo configura uno scenario molto interessante perché con la destra in difficoltà e il campo largo sempre più guidato dai grillini si apre una spazio grande al centro. Quindi noi – aggiunge Paita – , contrariamente a Calenda, non vogliamo entrare nel campo largo. Saremo in campo alle europee con il centro moderato di Renzi. Liguria? Sono all'opposizione di Toti, considero il suo fallimento sulla sanità un dramma per i liguri. Ma quando parla del civismo che ha vinto in tante città affronta un tema reale. Io, Italia viva, a quel civismo vorrei dare una casa", conclude.(Rin)