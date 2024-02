Pakistan: Khyber Pakhtunkhwa, Assemblea provinciale elegge presidente candidato sostenuto da Pti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indipendenti riconducibili al Pti hanno comunque ottenuto il maggior numero di seggi nell’Assemblea di Khyber Pakhtunkhwa, così come in quella del Punjab e nell’Assemblea nazionale. La Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pnl-N) dell’ex premier Nawaz Sharif è emersa come primo partito e ha raggiunto un accordo col Partito popolare pachistano (Ppp) di Bilawal Bhutto Zardari riguardante sia il governo centrale sia le province. L’Assemblea del Khyber Pakhtunkhwa conta 145 membri, di cui 115 eletti con sistema maggioritario uninominale. I rimanenti seggi – 26 riservati alle donne e quattro ai non musulmani – vengono assegnati in proporzione ai voti ottenuti dai partiti. Sono stati dichiarati i risultati di 113 collegi, di cui 91 a favore degli indipendenti. In altri due collegi il voto è stato rinviato per la morte di candidati. (segue) (Inn)