Regionali: Tajani, accordo nel centrodestra va nella giusta direzione

- "La decisione adottata ieri da tutti va nella giusta direzione di consolidare il centrodestra, che dimostra ancora una volta la propria coesione". Lo ha detto, in merito all'intesa raggiunta sulla conferma per le prossime elezioni Regionali delle candidature dei presidenti uscenti di Piemonte, Basilicata e Cirio, il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un convegno del partito sull'energia, alla Camera. "Siamo assolutamente soddisfatti, lo abbiamo sempre detto che si sarebbe trovato un accordo - ha aggiunto Tajani -. Questo rafforza la coalizione, i candidati. Le candidature fatte in anticipo permettono di pianificare la campagna elettorale e di allargare anche i consensi. Noi guardiamo a tutte le forze di centro per quanto riguarda i nostri due candidati, che sono Bardi e Cirio: allargare i confini della coalizione di centrodestra per avere noi il campo il più largo possibile, senza rinunciare alle nostre idee. Cirio e Bardi sono candidati seri, che hanno fatto bene". (Rin)