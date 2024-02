Tunisia: presidente Saied discute con ministra Giustizia emendamenti su diritto bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto ieri al palazzo di Cartagine, sede amministrativa della presidenza, Leila Jaffal, ministra della Giustizia, che lo ha aggiornato sulla versione finale del progetto di emendamento al capitolo 411 del codice del commercio. Lo ha reso noto la stessa presidenza in una nota diffusa nella tarda serata di ieri. "Questo progetto – si legge - mira a rafforzare i doveri imposti agli istituti finanziari e stabilire la responsabilità bancaria, oltre a utilizzare meccanismi di pagamento e soluzioni elettroniche alternative e a migliorare le pratiche bancarie con l'obiettivo di rafforzare gli standard di sicurezza nella gestione degli assegni e raggiungere la giustizia sociale e lo sviluppo economico". Secondo la stessa fonte, l'emendamento in questione intende adattare la procedura penale alla specificità delle operazioni bancarie tramite assegno, regolamentando la situazione di quanti siano oggetto di sentenze giudiziarie definitive o procedimenti pendenti per aver emesso un assegno bancario senza saldo, in modo da preservare la libertà del debitore e allo stesso tempo il diritto del creditore di ottenere il pagamento. (Tut)