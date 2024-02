Milano: Coldiretti su incendio Trucazzano, importante tutelare imprese agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- É importante mettere in atto tutte le misure necessarie per tutelare i cittadini e le imprese agricole. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia in merito all’incendio scoppiato nelle scorse ore a Truccazzano (MI) e non ancora domato. Verificare – spiega la Coldiretti regionale – le conseguenze reali del rogo e il suo impatto sul territorio, con serietà e attenzione, ma senza allarmismi. Vanno adottati tutti gli accorgimenti a tutela della sicurezza e della salute, e bisogna accertare nel più breve tempo possibile le responsabilità, i danni diretti e indiretti alle imprese agricole e ai cittadini. Intanto i tecnici e i funzionari della Coldiretti di Milano, Lodi, Monza Brianza sono mobilitati per monitorare la situazione, in attesa dei risultati delle rilevazioni da parte dell’Arpa e delle altre autorità competenti.(Com)