Russia: Cremlino, il discorso di oggi di Putin sarà da presidente e da candidato alle elezioni

- Il presidente russo Vladimir Putin pronuncerà il suo discorso oggi all'Assemblea federale (Parlamento russo) non solo come capo di Stato in carica, ma anche come candidato alla presidenza. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al canale "Pervij Canal". "Naturalmente, in molti modi questo sarà il programma con cui il candidato Putin andrà alle urne", ha osservato Peskov. Il portavoce ha spiegato inoltre che il presidente parlerà di "decisioni e progetti importanti" per la Russia, così come degli aspetti che riguarderanno un periodo più lungo, fino al 2030. Il messaggio rifletterà le idee del pubblico di cui il presidente è stato informato durante i suoi viaggi nel Paese. Secondo Peskov, Putin dedicherà anche una parte del suo discorso ai Paesi occidentali, ma si concentrerà soprattutto sulle "questioni della sovranità della Russia". Come ha concluso Peskov, il discorso odierno del presidente "sarà analizzato a lungo in tutto il mondo". (Rum)