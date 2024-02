Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9, Castello del Valentino: il Sindaco porta i saluti istituzionali a Toasen Business Day 2024(evento no aperto al pubblico)Ore 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Commissione Diritti e Pari opportunità. Odg: Presentazione degli eventi della Citta' in occasione dell' 8 Marzo.Ore 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni V e III. Odg: Audizione C2c e Kappafuturfestival: illustrazione resoconto manifestazioni 2023 e progetti per il 2024Ore 13, Palazzo Civico, sala Capigruppo: riunione della Commissione Controllo di gestione. Odg: PNRR - aggiornamento sullo stato dell'arte dei progetti riguardanti Torino Esposizioni - Valentino . (la seduta non è pubblica)Ore 14:30, Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi 24: l'assessora Foglietta interviene alla presentazione dei risultati del questionario sulla mobilità di dipendenti e studenti finalizzato alla redazione del Piano di Spostamento Casa Università 2024Ore 16:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione congiunta delle Commissioni VI e Servizi Pubblici Locali. Odg: La qualita' dell'acqua, i controlli integrati di smat e gli allarmi PFASOre 17, Collegio Carlo Alberto, Piazza Arbarello 8: il sindaco Lo Russo e la vicesindaca Favaro inervengono alla presentazione libro "L'impatto del PNRR sul sistema di governo multilivello" a cura di Paola BilanciaOre 18:15, Liceo Cavour, corso Tassoni 15: la presidente Grippo partecipa al concerto del 'Progetto Piuma'Ore 20, Teatro Regio, piazza Castello: la vicesindaca Favaro e l'assessora Purchia partecipano all'incontro TEDXTorino + Uno (Rpi)