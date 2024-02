Pakistan: Belucistan, presidenza Assemblea provinciale alla Lega e vicepresidenza al Ppp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea legislativa della provincia pachistana del Belucistan ha eletto come suo presidente Abdul Khaliq Achakzai, candidato della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pnl-N), e come vice Ghazala Gola, del Partito popolare pachistano (Ppp). Entrambi sono stati eletti senza contesa. L’Assemblea del Belucistan si è insediata ieri, dopo le elezioni dell’8 febbraio, tenutesi contestualmente a quelle delle altre assemblee provinciali e dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento centrale. Nella seduta inaugurale hanno prestato giuramento i neoeletti, mentre è ancora da definire la data dell’elezione del capo del governo provinciale, che richiederà un accordo di coalizione. L’Assemblea del Belucistan conta 65 membri, di cui 51 eletti con sistema maggioritario uninominale. I rimanenti seggi – undici riservati alle donne e tre ai non musulmani – vengono assegnati in proporzione ai voti ottenuti dai partiti. I risultati del Belucistan, dove c’è una situazione piuttosto frammentata, sono stati gli ultimi a essere dichiarati dalla Commissione elettorale. Su 51 seggi, undici ciascuno sono stati assegnati al Partito popolare pachistano (Ppp) e a Jamiat Ulama-e-Islam Pakistan (Jui-F), dieci alla Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N) e i rimanenti a forze politiche minori. (segue) (Inn)