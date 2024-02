Pakistan: Belucistan, presidenza Assemblea provinciale alla Lega e vicepresidenza al Ppp (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia del Belucistan, situata nel Pakistan sud-occidentale, è la più vasta del Paese ma la meno popolata, con circa 15 milioni di abitanti. Il nome significa “terra dei beluci”, popolo di lingua iranica e religione musulmana perlopiù sunnita (presente anche in Iran e Afghanistan), il cui nazionalismo è all’origine anche di fenomeni di insurrezione e terrorismo. L’economia è in gran parte basata sull’agricoltura e l’allevamento, sebbene solo una minima parte della terra sia arabile e il clima sia estremamente secco. Inoltre, si sta sviluppando l’estrazione di risorse naturali, in particolare gas, carbone e alcuni minerali. I servizi sono ancora poco sviluppati e si concentrano soprattutto nella capitale, Quetta, e negli altri due centri più importanti: Turbat, la seconda città, e Gwadar, col suo porto sul Mar Arabico. (Inn)