Piemonte 2024: il centrodestra trova l'accordo, Cirio sarà ricandidato alle elezioni

- Da mesi mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata dopo il tavolo del centrodestra che si è riunito ieri sera: Alberto Cirio sarà il candidato unitario per le Regionali 2024 in Piemonte. Nel frattempo, sul fronte opposizioni rimane critica l'ipotesi di un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Le posizioni rimangono distanti e non c'è ancora un candidato comune quando mancano soltanto tre mesi alle elezioni. (Rpi)